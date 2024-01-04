Этот цветочек тебе на счастье
Будь счастливой и неповторимой
Пусть жизнь ваша будет яркой
Анимационная открытка Радости в каждом мгновении
Каждый день - это выбор... Выбирайте - счастье!
Пусть во всех делах зеленый свет сияет
Желаю огромное счастье
Пусть ярким будет каждый день
Счастья вашему дому
Для тебя от чистого сердца со всей теплотой
Прекрасная открытка материального благополучия
Освещай всех своей улыбкой
Уютная и теплая открытка Береги свою маму
С Пожеланиями
Желаю здоровья и добра
Притяни к себе удачу
Бог всегда с тобою
Ярких успехов и большого счастья
Пусть у вас всё будет классно
Пусть лимит на Счастье никогда не истекает