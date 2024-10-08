Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Я желаю волшебной осени, удивительно теплых дней

Postcard я желаю волшебной осени, удивительно теплых дней
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Здоровье мир и доброта

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Открытка Чудесной осени! Пусть в душе не будет грустно

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Желаю только радостных дорог

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Желаю много - много счастья

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Держи голову в холоде, а ноги в тепле

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Открытка ну, очень хорошего вам настроения

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Радужного настроения

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Безграничных возможностей

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Пусть ангел оберегает

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Открытка от души желаю здоровья, любви и процветания

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Пусть деньги сыпятся с небес, пусть кредит тебя не застанет врасплох

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Пусть море света и любви приходят каждый день в ваш дом

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Нежная открытка с пожеланиями Веры в хорошее!

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Здоровья, счастья и добра всем друзьям желаю я

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Не забывай про себя, про счастье, вдохновение