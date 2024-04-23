Открытки по темам

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Поздравление С Днем Рождения мужчине! Поздравление С Днем Рождения мужчине!

Желаю вам позитива, огромного счастья, пусть жизнь радует вас

Picture желаю вам позитива, огромного счастья, пусть жизнь радует вас
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Чтобы каждое мгновение приносило тебе счастье

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Желаю удачи и утром и днём

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Счастья в твой дом желаю

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Уходи-ка всё плохое, приходи хорошее

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Счастья тебе большого и яркого

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Желаю счастья вот столько

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Я желаю, чтобы что-то хорошее поскорее в жизни случилось!

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