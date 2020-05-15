День памяти Святителя Николая Чудотворца - 22 мая
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Поздравляю с прекрасным праздником, Николин день
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С днём Святого Николая 22 мая
22 мая День Святого Николая