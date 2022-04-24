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Сегодня, в день Святого Николая тебе радости желаю
С днём Святого Николая 22 мая
С праздником Святителя Николая Чудотворца
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В День Святого Николая пожелать хочу добра
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День памяти Святителя Николая Чудотворца - 22 мая