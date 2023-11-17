Трогательная и душевная открытка С Рождеством, дорогие друзья

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С Рождеством Христовым
С великим Рождеством Христовым
Зажглась звезда Христос родился, с рождеством
С Рождеством
С рождеством христовым вас
Любви здоровья мира С Рождеством
Очаровательная картинка с Рождеством Христовым
Красивая открытка Рождество Христово
Поздравляю с Рождеством
В рождественский вечер чудесный хочу пожелать я добра
Счастливого и волшебного Рождества
Поздравляю с Рождеством пусть ангелы вас оберегают
С Рождеством вас
Здравствуйте!
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