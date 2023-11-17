Светлого Рождества! Пусть ваши мечты сбудутся!

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С Рождеством
В день чудесный Рождества вам желаю волшебства
Чудесная картинка Рождество Христово
С Рождеством Христовым поздравляю я
С Рождеством вас
С великим Рождеством Христовым
Поздравляем с Рождеством открывайте двери в дом
Пусть Рождество в ваш дом войдёт
Прикольная открытка Рождество Христово
Чудесная и волшебная открытка С Рождеством!
С Рождеством Христовым
С праздником Рождества
Поздравительная картинка с Рождеством, счастья и мира вам
Душевная картинка Рождество Христово
С Рождеством Вас! Счастья, любви и удачи!
Милая открытка Рождество Христово
Счастливого и волшебного Рождества
Душевная и трогательная открытка С Рождеством!
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