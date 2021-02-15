Сретение Господне
Сретение Господне сегодня
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С праздником Сретение Господне
С праздником Сретение Господне поздравляю
Желаю тебе чудесного настроения в такой чудесный праздник
В праздник Сретения Господня
Сретение Господне 15 февраля
Со Святым Праздником Сретения Господня
Пусть вас хранит всегда Господь, Со Сретением Господним
Поздравление С Праздником Сретение Господне