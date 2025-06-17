Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Мир вашему дому и вашей семье
Дай надежду верующим в тебя
Жизнь даётся богом
Сердцем молит созидателя
Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни
Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец
Желаю от всего сердца, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом
Не ищите Господа взглядом
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Открытка храни Господь моих детей
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Любви, добра, счастья и Божьих благословений вам во все дни
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Красивая открытка Благослави вас Бог
Пусть ангел даст и свет и благость
Светлый ангел ты мой друг