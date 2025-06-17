Открытки по темам

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Поздравление С Днем Рождения мужчине! Поздравление С Днем Рождения мужчине!

Бог, как воздух, его нельзя увидеть, но без него невозможно жить

Postcard бог, как воздух, его нельзя увидеть, но без него невозможно жить
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Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами

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Жизнь даётся богом

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Сердцем молит созидателя

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Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни

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Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец

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Желаю от всего сердца, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом

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Не ищите Господа взглядом

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Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

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Открытка храни Господь моих детей

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Казанская икона на века. Лик Божией Матери

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Любви, добра, счастья и Божьих благословений вам во все дни

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду

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Красивая открытка Благослави вас Бог

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