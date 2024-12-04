Великолепная открытка любви и веры
Пусть Бог хранит всех детей
Храни вас Бог от всех бед
Дай Бог здоровья родителям родным
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Бог обращается к тем кто слушает его
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!
Зимняя открытка Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Церковь христа пусть хранит ваши души
Пусть ангел хранит тебя всегда
Пусть хранит друзей от бед
Религиозная гиф-открытка Храни Вас Господь
Храни Бог вашу семью
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Христианская картинка с надписями