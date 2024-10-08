Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Спокойная открытка Спаси и сохрани

Picture спокойная открытка спаси и сохрани
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Господи, храни родных людей. Каждый человек родной кому-то

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Пусть правит доброта

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Ты помоги, прошу тебя, мой Отче

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Замечательная открытка с голубем Ищите Бога

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Господь, благодарю за все

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Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас

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Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной

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Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою

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И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно

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Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против

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Желаю тебе оставить в сердце место для чуда

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Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла

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Пусть ангелочек молится за вас

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Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает

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Боже дай мне силы выдержать

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У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

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Неси свой крест

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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья

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Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог