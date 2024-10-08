Господи, храни родных людей. Каждый человек родной кому-то
Пусть правит доброта
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Господь, благодарю за все
Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Желаю тебе оставить в сердце место для чуда
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Пусть ангелочек молится за вас
Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
Боже дай мне силы выдержать
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Неси свой крест
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог