Господь, храни от всех напастей
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Пусть ангел даст и свет и благость
Великолепная открытка любви и веры
Храни Бог вашу семью
Береги всех наших любимых
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Храни Бог твою семью
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Я снарядила ангела нежностью
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Спасибо за то, что ты есть у меня
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Бог любит тебя