Добрая открытка мир вашему дому
Храни Господь родных мне людей
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Господь, благослови мою маму
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Красивая открытка Храни Господь тебя и твоих близких
Боже дай мне силы выдержать
Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
Дай Бог здоровья родителям родным
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Желаю вам ДОБРА
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Желаю в каждом доме такого гостя
Мира и счастья в ваш дом
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Храни вас Бог от всех бед
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу