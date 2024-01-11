Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Храни господь тебя дорогая
Пусть хранит Бог детей
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Береги всех наших любимых
Великолепная открытка с ангелом
Поэтичная религиозная гиф-открытка
Пусть ангелы всегда оберегают
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Умиротворенно-дружелюбная религиозная гиф-открытка
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Спаси и Сохрани
Новая картинка с ангелочком
Храни вас Бог от всех бед
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей
Дай Бог вам тепла