Дай Боже крепости и веры
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Пусть небо будет чистое
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Милая открытка с ангелами Благословенного дня
Пусть очистится душа
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Храни Господь родных мне людей
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Господь, благодарю за все
Пусть в глазах у вас будет радость, в сердце любовь, за спиной крылья
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Дай, Господи, друзьям моим награду
Храни тебя Господь
Христианская картинка со смыслом
Пусть хранит друзей от бед