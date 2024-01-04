Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом

Postcard нежная открытка пусть ангел-хранитель всегда будет рядом
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Дай Боже крепости и веры

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Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!

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Пусть небо будет чистое

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За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь

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Милая открытка с ангелами Благословенного дня

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Пусть очистится душа

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Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким

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Храни Господь родных мне людей

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Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог

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Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой

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Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия

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Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется

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Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе

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Господь, благодарю за все

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Пусть в глазах у вас будет радость, в сердце любовь, за спиной крылья

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Дай Господи моим друзьям любви и счастья

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Дай, Господи, друзьям моим награду

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Храни тебя Господь

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Христианская картинка со смыслом

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Пусть хранит друзей от бед