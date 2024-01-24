Открытка ангелочка ко сну
Спаси и сохрани меня Господь
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!
Душевная весенняя открытка с Богородицей
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Дай Боже крепости и веры
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Церковь - это места встречи с Богом
Христианская картинка с надписями
Бог, лишь храни родных от напастей
Храни тебя Бог, мама
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Господи, храни моих друзей
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья