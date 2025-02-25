Пусть матерь божья вас хранит
Ангел Хранитель
Ангела хранителя тебе
Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя
Моему любимому ангелу
Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Храни тебя Господь
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Чудесная и вдохновенная гиф-открытка Спаси и сохрани
Пока горит свеча и теплится лампада
Картинка Картинка храни тебя Бог
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Пусть вера будет в помощь всегда
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного