Открытка мир твоему дому
Ангел Хранитель
Жива и слава Богу
Божьей вам благодати и милости Господа нашего Иисуса Христа
Храни вас Бог
Спасательный круг надежды находится в душе
Красивая открытка Храни, Всевышний, всех детей
Храни вас Господь от всех бед
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Ангела хранителя тебе
Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому
Ангелочки на удачу
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Пусть ангел твой охраняет покой
Спаси и сохрани тебя Бог