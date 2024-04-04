Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает

Picture бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
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Открытка мир твоему дому

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Ангел Хранитель

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Жива и слава Богу

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Божьей вам благодати и милости Господа нашего Иисуса Христа

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Храни вас Бог

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Спасательный круг надежды находится в душе

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Красивая открытка Храни, Всевышний, всех детей

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Храни вас Господь от всех бед

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Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой

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Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше

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В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы

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Ангела хранителя тебе

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Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому

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Ангелочки на удачу

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Ты помоги, прошу тебя, мой Отче

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Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру

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Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

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Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя

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Пусть ангел твой охраняет покой

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Спаси и сохрани тебя Бог