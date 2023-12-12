Открытка Все будет хорошо, - нам Бог сказал!

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Открытка желаю вам мира и любви
Боже, подари счастье моим близким
Не ищите Господа взглядом
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Ангел Хранитель
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Пусть небо будет чистое
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Дай Боже мира и счастливых дней
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Пусть Бог тебя хранит
Пусть ангел хранит тебя всегда
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
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