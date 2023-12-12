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Открытка Все будет хорошо, - нам Бог сказал!

Postcard открытка все будет хорошо, - нам бог сказал!
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Открытка открытка желаю вам мира и любви

Открытка желаю вам мира и любви

Картинка боже, подари счастье моим близким

Боже, подари счастье моим близким

Картинка не ищите господа взглядом

Не ищите Господа взглядом

Postcard пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

Картинка открытка ангел хранитель

Ангел Хранитель

Postcard да благословит нас бог! да прославят его все народы земли!

Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!

Picture храни нас, господи, храни! жить научи в ладу с собой

Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

Открытка пусть небо будет чистое

Пусть небо будет чистое

Открытка ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Картинка красивая открытка храни тебя твой ангелок

Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок

Картинка дай боже мира и счастливых дней

Дай Боже мира и счастливых дней

Картинка пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

Postcard у бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

Postcard открытка пусть господь дает тебе силы каждый день!

Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!

Открытка пусть сегодня в дверь ангел войдёт

Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт

Postcard любовь, надежда, вера для души - отрада

Любовь, надежда, вера для души - отрада

Открытка потрясающая картинка храни вас бог

Потрясающая картинка Храни вас Бог

Открытка пусть бог тебя хранит

Пусть Бог тебя хранит

Открытка пусть ангел хранит тебя всегда!

Пусть ангел хранит тебя всегда

Картинка великолепная открытка да наполнит господь ваши сердца миром

Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром

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