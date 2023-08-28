Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье

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Божий свет
Дай Бог здоровья родителям родным
Божья милость пусть будет с тобой!
Пусть правит доброта
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Чтоб мир вам стал кусочком рая
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Храни нас всевышний
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Береги то, что у тебя есть, не смотри на то, что есть у других
Пусть ангел оберегает тебя даже ночью
Светлый ангел ты мой друг
Мира и счастья в ваш дом
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