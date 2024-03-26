Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает

Postcard пусть божья матерь вас оберегает, от неприятных дней остерегает
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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Пусть правит доброта

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Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю

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Храни вас Бог и мир вашему дому

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Ангелочки на удачу

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Хорошая картинка Достаток в дом

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Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет

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Пусть этот милый ангелочек хранит тебя

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Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!

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Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает

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Жить без веры, я скажу не просто, и в свой час приходит каждый в храм

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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Супер открытка пусть Божья Матерь Вас оберегает

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Желаю мира вашей семье

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Ангелочек на удачу

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Храни вас Бог от всего плохого

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Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

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Потрясающая картинка Храни вас Бог

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Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

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Завораживающая открытка Божья милость пусть будет с вами