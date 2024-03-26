Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Пусть правит доброта
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Храни вас Бог и мир вашему дому
Ангелочки на удачу
Хорошая картинка Достаток в дом
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
Жить без веры, я скажу не просто, и в свой час приходит каждый в храм
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Супер открытка пусть Божья Матерь Вас оберегает
Желаю мира вашей семье
Ангелочек на удачу
Храни вас Бог от всего плохого
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Завораживающая открытка Божья милость пусть будет с вами