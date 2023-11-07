Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут Вас

Postcard пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас
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Открытка прошу тебя господи

Прошу тебя Господи

Открытка потрясающая картинка храни вас бог

Потрясающая картинка Храни вас Бог

Картинка спасибо богу за то что есть такие люди как ты

Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты

Открытка желаю в каждом доме такого гостя

Желаю в каждом доме такого гостя

Открытка творец мой, дари мне блаженство

Открытка мир вашему дому

Picture открытка если бог с тобой, неважно кто против

Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против

Открытка пусть богородица хранит тебя

Пусть Богородица хранит тебя

Открытка храни всех нас господь, от всякого ненастья

Храни всех нас Господь, от всякого ненастья

Картинка мир твоему дому

Мир твоему дому

Picture пусть господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу

Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу

Картинка не ищите господа взглядом

Не ищите Господа взглядом

Открытка спасибо за то, что ты есть у меня

Спасибо за то, что ты есть у меня

Postcard ты моя мати, царица небесная, ты мой покров и надежда моя

Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя

Picture благодари бога за то, что он тебе дал и он даст больше

Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше

Postcard пусть каждый новый божий день тебе приносит только радость

Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость

Картинка боже, дай нам только мира и удачных дней

Боже, дай нам только мира и удачных дней

Картинка пусть бог хранит всех детей

Пусть Бог хранит всех детей

Открытка желаю мира и счастья!

Желаю мира и счастья

Открытка пусть очистится душа

Пусть очистится душа

Postcard прекрасная открытка храни господь наших детей

Прекрасная открытка Храни Господь наших детей

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