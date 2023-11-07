Пусть никакие греховные помыслы не настигнут Вас

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Прошу тебя Господи
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Желаю в каждом доме такого гостя
Открытка мир вашему дому
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Пусть Богородица хранит тебя
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Мир твоему дому
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Не ищите Господа взглядом
Спасибо за то, что ты есть у меня
Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Пусть Бог хранит всех детей
Желаю мира и счастья
Пусть очистится душа
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Здравствуйте!
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