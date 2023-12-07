Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей

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Пусть господь тебя хранит от всех бед
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Спаси и Сохрани
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Пусть очистится душа
Бог любит тебя
Береги то, что у тебя есть, не смотри на то, что есть у других
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Храни тебя господь - моя хорошая
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Боже, подари счастье моим близким
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Спаси и сохрани тебя
Дай Бог вам тепла
Храни Господь Ваших Детей
Красивая картинка Сохрани Господи от всякого зла
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
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