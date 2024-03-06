Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог

Picture очаровательная гиф-открытка храни вас бог
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Шикарная открытка Мира Вам и добра!

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Пусть небо будет чистое

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Гиф-открытка Храни тебя твой белокрылый ангел

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Ты помоги, прошу тебя, мой Отче

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Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога

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Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

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Пусть ангел твой, тебя оберегает

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Не ищите Господа взглядом

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Прекрасная открытка С верой вынесу все

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Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей

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Храни Бог вас и близких

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Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

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Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели

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Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой

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Пусть ангелочек молится за вас

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Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

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Хорошая открытка Иди по следам Христа!

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Самое сильное лекарство в мире - вера

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Пусть Бог тебя бережет

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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!