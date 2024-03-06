Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Пусть небо будет чистое
Гиф-открытка Храни тебя твой белокрылый ангел
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Не ищите Господа взглядом
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Храни Бог вас и близких
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой
Пусть ангелочек молится за вас
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Самое сильное лекарство в мире - вера
Пусть Бог тебя бережет
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!