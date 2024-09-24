Господи, прости нас за все грехи наши, даруй нам сил
Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Храни вас Господь от всех бед
Храни Бог твою семью
Божий свет
Сказочная и яркая гиф-открытка с ангелочком Спаси и сохрани
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Желаю чтобы молитва душу грела
Пусть Богородица хранит тебя
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного
Мира и Божьей благодати вам, мои друзья!
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Красивая открытка Благослави вас Бог
Спаси и сохрани тебя Бог