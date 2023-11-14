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Утром встал и помолился - на весь день благословился

Picture утром встал и помолился - на весь день благословился
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Картинка оригинальная открытка царица небесная спаси и сохрани

Оригинальная открытка Царица небесная Спаси и сохрани

Postcard да благословит нас бог! да прославят его все народы земли!

Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!

Открытка храни господь матерей

Храни Господь матерей

Открытка только пусть живут те, кого люблю

Только пусть живут те, кого люблю

Картинка великолепная открытка любви и веры

Великолепная открытка любви и веры

Открытка неси свой крест

Неси свой крест

Picture хорошая открытка иди по следам христа!

Хорошая открытка Иди по следам Христа!

Картинка открытка храни господь тебя и твоих близких

Открытка храни Господь тебя и твоих близких

Открытка мира и счастья в ваш дом!

Мира и счастья в ваш дом

Открытка открытка храни тебя господь

Храни Тебя Господь

Картинка господь, благослови мою маму

Господь, благослови мою маму

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Доброжелательная открытка Господи, помилуй!

Открытка бог любит тебя

Бог любит тебя

Picture красивая открытка господи, помилуй моего ребенка

Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка

Открытка ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Postcard мира и добра вам! пусть пресвятая богородица хранит ваш дом от бед!

Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!

Открытка христианская картинка с пожеланиями

Христианская картинка с пожеланиями

Открытка мира и добра вашему дому

Мира и добра вашему дому

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Ангел Хранитель

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Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей

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