Утром встал и помолился - на весь день благословился

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Оригинальная открытка Царица небесная Спаси и сохрани
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Храни Господь матерей
Только пусть живут те, кого люблю
Великолепная открытка любви и веры
Неси свой крест
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Мира и счастья в ваш дом
Храни Тебя Господь
Господь, благослови мою маму
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Бог любит тебя
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Христианская картинка с пожеланиями
Мира и добра вашему дому
Ангел Хранитель
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
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