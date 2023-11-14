Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

Postcard пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
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Postcard прекрасная открытка храни господь наших детей

Прекрасная открытка Храни Господь наших детей

Открытка силу молитвы ничем не измерить

Силу молитвы ничем не измерить

Picture спасибо, боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга

Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга

Открытка дай бог душевных сил

Дай Бог душевных сил

Картинка храни бог твою семью!

Храни Бог твою семью

Picture прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

Открытка неси свой крест

Неси свой крест

Открытка спасибо за то, что ты есть у меня

Спасибо за то, что ты есть у меня

Picture хорошая открытка иди по следам христа!

Хорошая открытка Иди по следам Христа!

Открытка дай бог здоровья родителям родным

Дай Бог здоровья родителям родным

Picture сверкающая открытка пусть ангел-хранитель вас бережет

Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет

Открытка господи, храни моих друзей

Господи, храни моих друзей

Открытка храни господь тебя дорогая

Храни господь тебя дорогая

Postcard пусть крепкая господня рука охраняет вас

Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас

Postcard хорошая картинка да сохранит всех нас любовь матери божьей!

Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!

Picture открытка пусть богородица оберегает ваших детей

Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей

Открытка пусть ангел твой будет вечно рядом

Пусть ангел твой будет вечно рядом

Picture доброжелательная открытка господи, помилуй!

Доброжелательная открытка Господи, помилуй!

Картинка моему любимому ангелу

Моему любимому ангелу

Picture утром встал и помолился - на весь день благословился

Утром встал и помолился - на весь день благословился

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