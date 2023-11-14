Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

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Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Силу молитвы ничем не измерить
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Дай Бог душевных сил
Храни Бог твою семью
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Неси свой крест
Спасибо за то, что ты есть у меня
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Дай Бог здоровья родителям родным
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Господи, храни моих друзей
Храни господь тебя дорогая
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!
Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Моему любимому ангелу
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Здравствуйте!
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