Чудесная снежная открытка О мире люди молят Бога. Без злых дияний и идей

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Пусть ангелы всегда оберегают
Открытка с ангелочком
Храни Господь Ваших Детей
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Храни тебя Господь
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Пусть небо будет чистое
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Икона всех скорбящих
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Великолепная открытка с ангелом
Открытка мир вашему дому
Бог любит тебя
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Желаю в каждом доме такого гостя
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