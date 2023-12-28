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Чудесная снежная открытка О мире люди молят Бога. Без злых дияний и идей

Postcard чудесная снежная открытка о мире люди молят бога. без злых дияний и идей
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Postcard если упал - я тебя подниму. если устал - я тебя обниму

Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

Картинка пусть ангелы всегда оберегают

Пусть ангелы всегда оберегают

Картинка открытка с ангелочком

Открытка с ангелочком

Картинка храни господь ваших детей

Храни Господь Ваших Детей

Picture только в боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

Открытка храни тебя господь

Храни тебя Господь

Открытка пусть будет мир на всей земле!

Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ

Открытка пусть сегодня в дверь ангел войдёт

Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт

Postcard пусть каждый новый божий день тебе приносит только радость

Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость

Открытка пусть небо будет чистое

Пусть небо будет чистое

Picture поразительная открытка храни тебя твой ангел

Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

Postcard роскошная открытка да благословит тебя господь!

Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!

Открытка икона всех скорбящих

Икона всех скорбящих

Postcard мира и добра вам! пусть пресвятая богородица хранит ваш дом от бед!

Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!

Открытка великолепная открытка с ангелом

Великолепная открытка с ангелом

Открытка творец мой, дари мне блаженство

Открытка мир вашему дому

Открытка бог любит тебя

Бог любит тебя

Postcard пусть крепкая господня рука охраняет вас

Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас

Picture заботливая открытка носи бога всегда в своем сердце

Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце

Открытка желаю в каждом доме такого гостя

Желаю в каждом доме такого гостя

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