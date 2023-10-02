Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!

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Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Мира и добра вам на века
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Желаю мира вашей семье
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Мирная анимационная открытка Божьей милости вам
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Великолепная открытка любви и веры
Моим родным и друзьям
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Храни Господь матерей
Открытка, храни вас небеса везде и всюду
Господи спаси и сохрани
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Православная открытка со стихами
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Дай, Господи, друзьям моим награду
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