Пусть ангел хранит тебя всегда
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Благодарю тебя, Господь, за то, что есть и вечно будешь
Пусть Бог тебя хранит
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Спаси и сохрани тебя
Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Пусть твои горячие молитвы согреют душу ближним
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Храни вас Бог от всех бед
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут Вас
Божьей помощи вам сегодня! Добрых дел и чистых помыслов
Пока горит свеча и теплится лампада
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому