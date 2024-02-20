Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности

Postcard желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности
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Иди по следам Христа!

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Пусть ангел даст и свет и благость

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Дай, Господи, друзьям моим награду

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Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты

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Пусть мир не покинет ваш милый дом

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Храни Господь матерей

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Открытка храни Господь близких

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Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою

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Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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Хорошая открытка Иди по следам Христа!

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Не ищите Господа взглядом

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Господи, храни моих друзей

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Прекрасная открытка С верой вынесу все

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Пока горит свеча и теплится лампада

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Красивая открытка Благослави вас Бог

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Пусть матушка Богородица хранит тебя

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Мира и добра вашему дому

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Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

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Очень сильная молитва