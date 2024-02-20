Иди по следам Христа!
Пусть ангел даст и свет и благость
Дай, Господи, друзьям моим награду
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Храни Господь матерей
Открытка храни Господь близких
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Не ищите Господа взглядом
Господи, храни моих друзей
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Пока горит свеча и теплится лампада
Красивая открытка Благослави вас Бог
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Мира и добра вашему дому
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Очень сильная молитва