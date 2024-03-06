Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Дай Боже крепости и веры
Дай всем Боже, только мира и удачных дней
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Ангелочек на удачу
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога
Живая открытка Царица Небесная Спаси и Сохрани
Дай вам Бог
Завораживающая открытка Дай Бог вам мира, счастья и любви!
Пусть хранит друзей от бед
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Спаси и сохрани тебя
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Пусть матерь божья вас хранит
Дай Бог душевных сил
Ангел Хранитель