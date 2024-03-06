Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой

Picture если твоя жизнь в божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой
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Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

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Дай Боже крепости и веры

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Дай всем Боже, только мира и удачных дней

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За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас

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Ангелочек на удачу

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Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой

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Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога

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Живая открытка Царица Небесная Спаси и Сохрани

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Дай вам Бог

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Завораживающая открытка Дай Бог вам мира, счастья и любви!

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Пусть хранит друзей от бед

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Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей

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Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду

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Открытка храни Господь тебя и твоих близких

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Спаси и сохрани тебя

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Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

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Пусть матерь божья вас хранит

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Дай Бог душевных сил

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Ангел Хранитель