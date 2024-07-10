Пусть ангелы всегда оберегают
Светлый ангел ты мой друг
Пусть очистится душа
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка Храни, Всевышний, всех детей и малышей
Храни Господь Ваших Детей
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
За то что дал мне Бог
Религиозная картинка со стихами
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Пусть Бог всегда хранит вас
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Красивая открытка с подсолнухами Доверяйте Богу
Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь
Открытка Здоровья Вашим близким и родным
Ангела хранителя тебе
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Благодарю тебя Господь
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!
Будьте счастливы и дай Вам Бог всего самого лучшего!