Береги всех наших любимых
Пусть хранит Бог детей
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Открытка Без веры погибну, с верой же вынесу все
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Спасательный круг надежды находится в душе
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Господи, храни моих друзей
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Открытка Ангела вам на всех путях ваших!
Силу молитвы ничем не измерить
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Особенная открытка храни вас Бог
Храни тебя Господь
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Бог обращается к тем кто слушает его
Великолепная открытка с ангелом