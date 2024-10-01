Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Прекрасная открытка Господь избрал тебя

Postcard прекрасная открытка господь избрал тебя
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Береги всех наших любимых

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Пусть хранит Бог детей

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Пусть твой ангел хранитель от беды защищает

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Открытка Без веры погибну, с верой же вынесу все

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Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия

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Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной

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Спасательный круг надежды находится в душе

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Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

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Господи, храни моих друзей

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Ты помоги, прошу тебя, мой Отче

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Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой

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Открытка Ангела вам на всех путях ваших!

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Силу молитвы ничем не измерить

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Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

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Особенная открытка храни вас Бог

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Храни тебя Господь

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Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

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Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

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Бог обращается к тем кто слушает его

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Великолепная открытка с ангелом