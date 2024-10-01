Храни, Господь, наших детей, детей всего земного мира
Господи немного я прошу
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Сердцем молит созидателя
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Желаю лучшего миропонимания
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Желаю от всего сердца, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Пусть небо будет чистое
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Храни Господь матерей