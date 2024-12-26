Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть во всем будет воля Божья и его помощь

Postcard пусть во всем будет воля божья и его помощь
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Ты помоги, прошу тебя, мой Отче

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Храни Бог вашу семью

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Храни вас Бог от бед

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Прекрасная открытка Храни Господь наших детей

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь

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Неси свой крест

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Пусть ангел оберегает тебя даже ночью

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Любовь, надежда, вера для души - отрада

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Храни Бог твою семью

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Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!

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В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы

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Доброжелательная открытка Господи, помилуй!

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Замечательная открытка Храни нас, Господи

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Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты

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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Господь, благодарю за все

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Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит

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Прекрасная открытка Богородица, спаси