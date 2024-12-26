Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Храни Бог вашу семью
Храни вас Бог от бед
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь
Неси свой крест
Пусть ангел оберегает тебя даже ночью
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Храни Бог твою семью
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Господь, благодарю за все
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Прекрасная открытка Богородица, спаси