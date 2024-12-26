Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Храни, Господь, наших детей, детей всего мира

Picture храни, господь, наших детей, детей всего мира
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Прекрасная открытка Будьте благословенны и хранимы Богом

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Мира и добра вам на века

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Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день

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Храни Господь Ваших Детей

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Красивая открытка Мира и здравия!

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Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!

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Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

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Пусть в ваши двери постучится Ангел

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Картинка Божьих благословений на день грядущий

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Дай Бог здоровья родителям родным

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Господь, благослови мою маму

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Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас

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Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас

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Желаю от всего сердца, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом

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Христианская картинка с пожеланиями

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Открытка Пусть Господь хранит вас от всяких невзгод

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За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь

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Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой

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Неси свой крест

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Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против