Божья милость пусть будет с тобой!
Боже дай мне силы выдержать
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Теплая гиф-открытка Храни Вас Бог от бед и от несчастий
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Спаси и сохрани нас
Найти бы родственную душу
Желаю мира вашей семье
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Религиозная гиф-открытка Храни Вас Господь
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Желаю здоровья на долгие года
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Мой друг, когда в душе тревога, ты перед Господом склонись