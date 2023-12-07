Замечательная зимняя открытка Спаси и Сохрани

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Храни Господь матерей
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Светлый ангел ты мой друг
Христианская картинка со стихами
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Друзья мои храни вас Бог
Не ищите Господа взглядом
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Зимняя открытка Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Красивая открытка Мира и здравия!
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Храни вас Бог
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