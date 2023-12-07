Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас

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Храни тебя Бог, мама
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Красивая религиозная открытка с голубем
Зимняя православная открытка
Церковь христа пусть хранит ваши души
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Спаси и сохрани тебя Бог
Мы не одни в пути, мы с Богом
Дай Боже крепости и веры
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Радуйся благодатная
Добрая открытка мир вашему дому
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
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