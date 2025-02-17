Бог сотворил мир для любви
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Сердцем молит созидателя
Добрая открытка Мира на нашей планете!
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Желаю лучшего миропонимания
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Теплая и уютная гиф-открытка Спасибо, Господи
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Икона всех скорбящих
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Храни вас Бог и мир вашему дому
Я снарядила ангела нежностью
Силу молитвы ничем не измерить
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Пусть небо будет чистое
Мира и счастья в ваш дом
Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться