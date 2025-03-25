Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Православная открытка со стихами
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Силу молитвы ничем не измерить
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Божья милость пусть будет с тобой!
Замечательная открытка Господи, благослови
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Очаровательная гиф-открытка Божье слово - это огромная аптечка
Сердцем молит созидателя
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Желаю чтобы молитва душу грела
Каждый из нас пьет свою чашу и никто не может знать, что в нее налил Бог
Христианская картинка со смыслом