Господи, прости нас за все грехи наши, даруй нам сил
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Красивая открытка Храни Господь тебя и твоих близких
Мы не одни в пути, мы с Богом
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Бог любит тебя
Боже дай мне силы выдержать
Храни Бог твою семью
Пока горит свеча и теплится лампада
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Спасательный круг надежды находится в душе
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Милая открытка с ангелами Благословенного дня
Я молюсь за вас, дорогие
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Ангела хранителя тебе