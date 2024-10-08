Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Когда заканчиваются силы, проси их у Создателя

Postcard когда заканчиваются силы, проси их у создателя
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Господи, прости нас за все грехи наши, даруй нам сил

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Доброжелательная открытка Господи, помилуй!

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Утром встал и помолился - на весь день благословился

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Красивая открытка Храни Господь тебя и твоих близких

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Мы не одни в пути, мы с Богом

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Блестящая открытка Счастья Вам с церквью

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Бог любит тебя

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Боже дай мне силы выдержать

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Храни Бог твою семью

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Пока горит свеча и теплится лампада

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Картинка Упавай на Господа и делай добро

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Спасательный круг надежды находится в душе

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Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой

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Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу

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Милая открытка с ангелами Благословенного дня

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Я молюсь за вас, дорогие

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Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!

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Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!

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Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок

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Ангела хранителя тебе