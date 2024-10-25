Храни Бог твою семью
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Помолюсь за тебя небесам
Здоровья, счастья, радости всем-всем
Найти бы родственную душу
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Господь, вложи любовь в сердца людей
Я снарядила ангела нежностью
Храни тебя Господь
Дай Боже крепости и веры
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Бог, лишь храни родных от напастей
Пусть хранит Бог детей
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Храни Господь тебя и близких твоих
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Открытка Без веры погибну, с верой же вынесу все
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Христианская картинка со смыслом