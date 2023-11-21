Открытка Пусть у наших ангелов не кончается терпение

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Боже дай мне силы выдержать
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Друзья мои храни вас Бог
Господи немного я прошу
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Храни Бог твою семью
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Господь, вложи любовь в сердца людей
Дай Бог здоровья родителям родным
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Красивая религиозная открытка
Открытка ангелочка ко сну
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