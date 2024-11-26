Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Каждый из нас пьет свою чашу и никто не может знать, что в нее налил Бог

Picture каждый из нас пьет свою чашу и никто не может знать, что в нее налил бог
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Открытка храни вас Бог

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Радуйся благодатная

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Пусть хранит Бог детей

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Храни тебя господь - моя хорошая

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Сегодня всех врагов прости

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Пусть вера будет в помощь всегда

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Пусть мир не покинет ваш милый дом

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Открытка храни Господь тебя и твоих близких

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Здоровья всем вашим близким

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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Неси свой крест

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Храни Бог вас и близких

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Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

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Пусть в ваши двери постучится Ангел

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Пусть матерь божья вас хранит

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Проповедь Иисуса Христа - это священные слова

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Найти бы родственную душу

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Открытка Храни от страшных ран и от болезней

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Пусть ангелочек молится за вас

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За всех на свете матерей безмолвно возношу молитву