Открытка храни вас Бог
Радуйся благодатная
Пусть хранит Бог детей
Храни тебя господь - моя хорошая
Сегодня всех врагов прости
Пусть вера будет в помощь всегда
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Здоровья всем вашим близким
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Неси свой крест
Храни Бог вас и близких
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Пусть матерь божья вас хранит
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Найти бы родственную душу
Открытка Храни от страшных ран и от болезней
Пусть ангелочек молится за вас
За всех на свете матерей безмолвно возношу молитву