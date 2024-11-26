Открытка Отче инаш, иже еси на небесах
Сегодня всех врагов прости
Храни Тебя Господь
Дай, Господи, друзьям моим награду
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Светлый ангел ты мой друг
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Неси свой крест
Пусть очистится душа
Храни вас Господь от всех бед
Пусть ангел хранит тебя всегда
Спасательный круг надежды находится в душе
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного
Дай всем Боже, только мира и удачных дней
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Желаю в каждом доме такого гостя
Храни Господь матерей