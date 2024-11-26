Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Добрая открытка Мир вашему дому

Postcard добрая открытка мир вашему дому
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Открытка Отче инаш, иже еси на небесах

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Сегодня всех врагов прости

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Храни Тебя Господь

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Дай, Господи, друзьям моим награду

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Проповедь Иисуса Христа - это священные слова

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Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной

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Светлый ангел ты мой друг

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Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих

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Блестящая открытка Счастья Вам с церквью

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Неси свой крест

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Пусть очистится душа

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Храни вас Господь от всех бед

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Пусть ангел хранит тебя всегда

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Спасательный круг надежды находится в душе

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Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного

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Дай всем Боже, только мира и удачных дней

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Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Желаю в каждом доме такого гостя

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Храни Господь матерей