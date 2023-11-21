Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день

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Открытка Пусть у наших ангелов не кончается терпение
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Самое сильное лекарство в мире - вера
Храни Господь Ваших Детей
Всех благ вам
Христианская картинка с пожеланиями
Помолюсь за тебя небесам
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Желаю чтобы молитва душу грела
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Силу молитвы ничем не измерить
Пусть Бог всегда хранит вас
Только пусть живут те, кого люблю
Храни тебя Бог, мама
Мы не одни в пути, мы с Богом
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Господи немного я прошу
Зимняя православная открытка
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Здравствуйте!
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