Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка

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Спасибо за то, что ты есть у меня
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Пусть ангел хранит тебя всегда
Открытка желаю вам мира и любви
Ангел Хранитель
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Пусть правит доброта
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Береги то, что у тебя есть, не смотри на то, что есть у других
Красивая открытка Благослави вас Бог
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
За здравие твоей чистой души
Открытка ангелочка ко сну
Дай Бог вам повод улыбаться
Храни тебя господь - моя хорошая
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Здравствуйте!
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