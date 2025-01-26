Сердцем молит созидателя
Пусть вера будет в помощь всегда
Красивая картинка Мир вам!
Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь!
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Картинка Картинка храни тебя Бог
Пусть ангелочек молится за вас
Пусть ангел хранит тебя всегда
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Не ищите Господа взглядом
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Христианская картинка с надписями
Я молюсь за вас, дорогие
Пусть правит доброта
Храни Господь матерей
Открытка с ангелочком
Желаю мира вашей семье
Пусть небо будет чистое
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт